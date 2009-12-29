تعزيز الحراسة حول باراك بعد وصول رسالة تهديد بالقتل

فلسطين اليوم: ترجمة خاصة

ذكر التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية أن جهاز الشاباك الإسرائيلي شدد الحراسة حول وزير الجيش أيهود باراك بعد أن وصلته رسالة تهديد بالقتل من مصدرٍ مجهولة على ضوء قرار تجميد الاستيطان لعشرة أشهر في مستوطنات الضفة الغربية.

ويعتبر باراك الشخصية الثانية التي تصلها رسالة تهديد من قبل شخص مجهول حيث وصلت أول أمس رسالة تهديد لمفتش الشرطة الإسرائيلية "دودي كوهن" لاغتياله بسبب قرار تجميد الاستيطان.

حيث جاء في الرسالة المجهولة لكوهن "لقد وضعناك في العام القادم ويوم حسابك قريب جداً"

وتعتقد الشرطة الإسرائيلية بأن مرسلي الرسالتين لباراك وكوهن تم إرسالها من قبل مستوطنين متطرفين.