الوفد المصرية: عمال يرفضون العمل في بناء الجدار الفولاذي تضامناً مع غزة

فلسطين اليوم : القاهرة

قالت صحيفة "الوفد" المصرية المعارضة :" إن عدداً من العاملين في الشركة المنفذة للسور الفولاذي على الحدود المصرية مع قطاع غزة توقفوا عن العمل به".

وأرجع العاملون رفضهم الاستمرار في العمل إلى "تعاطفهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة"، حسب ما ورد في النسخة المطبوعة للصحيفة في عددها الصادر الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة "أن الشركة المنفذة قامت بإرسال فريق عمل آخر لاستكمال الأعمال الإنشائية بالسور، وفرضت قوات الأمن حصاراً على العاملين حتى يتم الانتهاء من الإنشاءات".

وكانت أعمال الإنشاء في الجدار الفولاذي أثارت ردود فعل غاضبة ضد الحكومة المصرية، حيث عبر سياسيون وعلماء عن رفضهم لهذا الجدار، فقد أفتى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي بأن بناء الجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر "عمل محرم شرعاً".