الصحة: ارتفاع عدد شهداء الحصار الصهيوني إلى 367 ضحية

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة المواطن محمود جاسر (43 عامًا) من سكان جباليا، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الحصار إلى 367 مريضًا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة منه اليوم الثلاثاء (29-12) كان المواطن جاسر يعاني من صراع طويل مع مرض الكبد الوبائي والقلب، وتدهورت حالته نتيجة عدم تمكنه من مغادرة القطاع للعلاج من جراء الحصار ما أدى إلى وفاته.

وأكدت الوزارة على أهمية فتح المعابر وعلى وجه الخصوص معبر رفح البري بغية السماح للمرضى بالسفر للعلاج وإنقاذ حياتهم وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة في مستشفيات الخارج.

من جانب آخر، حذرت الوزارة من خطورة العجز في الرصيد الدوائي بعد نفاذ 141 صنفًا من الأدوية و116 من المهمات الطبية من مخازنها في قطاع غزة.

وطالبت كافة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية المعنية بضرورة التدخل الفوري للضغط على الاحتلال الصهيوني وإجباره على فتح المعابر وإدخال الأدوية والمهمات الطبية.