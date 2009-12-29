توقعات بأن تقوم "إسرائيل" بقرصنة بحرية على قافلة شريان الحياة

فلسطين اليوم- عمان

توقع عدد من المحللين الاستراتيجيين طالبوا بعدم الإشارة إلى أسمائهم، أن تقوم إسرائيل بالقرصنة على قافلة شريان الحياة 3 وتوقعوا أن تقوم بعمليات تفتيش ومضايقات في البحر أثناء سير القافلة بمحاذاة ساحل فلسطين المحتلة.

وأضافوا أن إسرائيل سوف تدعي أن الباخرة ستخضع للتفتيش باعتبار أنها غادرت أراضي دولة معادية لها، وتتوجه إلى غزة المعادية أصلا لإسرائيل، وقال المحللون أن إسرائيل إذا أقدمت على هذه الحماقة، فمن المتوقع أن يكون لها تبعات سياسية كبيرة، خصوصا على بعض الدول التي جاء منها المتضامنون.

وشددوا على ضرورة أن تلتفت وسائل الإعلام لهذا الموضوع وضرورة فضحه قبل أن تقدم إسرائيل عليه.