قد تضم مستقلين وأكاديميين ..

ومصادر رسمية تؤكد "هنية" يجري مشاورات لتوسيع حكومته

فلسطين اليوم- غزة

أكد مصدر حكومية مسئولة أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية يجري مشاورات مع العديد من الجهات الفلسطينية المستقلة والأكاديمية لتوسيع الحكومة في غزة ، بهدف تخفيف الأعباء عن الوزراء الذين يتولون أكثر من حقيبة .

وأشار المصادر أن هذه التطورات تأتي لمراعاة التطورات الإدارية داخل الحكومة وبهدف تقديم خدمة أفضل للجمهور الفلسطيني.

فيما أكد مراقبون لـ فلسطين اليوم جدية رئيس الوزراء في إجراء تغييرات مستبعدا أن تكون هذه الخطوة مجرد ورقة ضغط على الرئيس محمود عباس .

لكن هذه المصادر عادت وأكدت ان هذه الخطوة ستزيد الفجوة بين رام الله وغزة في ظل فشل جهود الوساطة بين الطرفين خاصة بعد فشل الجهود المصرية في التوقيع على الورقة المصرية من قبل حركتي فتح وحماس .