الزمالك يضم كونيه « الإنتاج »

القاهرة/ توجه اليوم الاثنين، حسام حسن المدير الفني لنادي الزمالك بصحبة وليد بدر إداري الفريق إلى نادي الإنتاج الحربي، وعقدا جلسة مع عبدالمنعم حسن رئيس نادي الإنتاج الحربي والمشرف على الكرة لحسم صفقة انتقال الإيفوارى أبوكونيه مهاجم الإنتاج إلى الزمالك، بعدما وافق طارق يحيى المدير الفني للفريق على عقد صفقة تبادلية وانتقال الثلاثي عمرو عادل وأحمد الميرغني ومصطفى حجاب لاعبي الزمالك إلى صفوف الإنتاج مقابل كونيه للقلعة البيضاء.

الصحيفي: الزمالك لم يرسل لنا أي مخاطبات بشأن نور السيد

نفي احمد الصحيفي مدير الكرة بنادي الجونة أن يكون الأخير قد تلقي أي مخاطبات رسمية من الزمالك بشأن لاعب خط الوسط نور السيد.

وقال الصحيفي في اتصال هاتفي بـ Yallakora.com " لم يرسل لنا الزمالك أي فاكسات بخصوص نور السيد. ولم نتلق حتى أي اتصالات ودية او غير ودية من مسؤولي النادي الأبيض".

وأضاف " تعجبنا بشدة من مثل هذه الشائعات التي انطلقت بسرعة بالغة خاصة وانها نسبت إلى مسؤولين رسميين في الزمالك."

وعن رؤيته لأسباب إطلاق مثل هذه الشائعة في الوقت الحال، قال الصحيفي " قد يكون الهدف من الأمر إحراج الكابتن إسماعيل يوسف المدير الفني للفريق بصفته لاعب سابق في الزمالك."

وأوضح اكثر " بعد موافقتنا علي رحيل شريف إكرامي الأهلي، اعتقد ان البعض ظن أننا سنوافق علي رحيل لاعب مماثل له للزمالك" في إشارة منه إلي نظرية التوازنات.

وكان الجونة قد وافق علي عودة إكرامي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية وخاض الحارس بالفعل أول تدريباته مع فريقه القديم الأحد.

وأكد الصحيفي أن مكالمة هاتفية جمعت كل من الكابتن إسماعيل يوسف والكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة الزمالك من خلال إذاعة الشباب والرياضة ونفي فيها امام ارسال الزمالك إلى أي فاكسات رسمية للجونة بخصوص نور السيد.

وقال " إمام أكد ليوسف هاتفيا عدم صحة هذه الأخبار الأمر الذي جعلنا نتيقن من أن سبب هذه الشائعات هي بث الفتنة بين الناديين."

وفي النهاية اكد الصحيفي ان نور السيد مازال متبقي في عقد 4 سنوات كاملة بعدما تم التجديد له بداية هذا الموسم.

وقال " مازال متبقي في عقد السيد 4 سنوات بعدما جدد تعاقده بداية هذا الموسم" في إشارة منه إلى حتمية مخاطبة الجونة أولا من قبل أي نادي يرغب في الحصول علي خدمات اللاعب.

الزمالك يحرر شيكاً للقناة بمستحقات بوجي 15 يناير

استلمت إدارة نادي القناة شيكاً بقيمة 600 ألف جنيه من مسئولي الزمالك قيمة المبلغ المتبقي من صفقة أحمد فتحي بوجي مهاجم منتخب الشباب والزمالك الحالي المنتقل إليه مع بداية الموسم الجديد.

الشيك الجديد الذي حرره الزمالك للقناة يحق لمسئولي الأخير صرفه يوم 15 يناير المقبل، يذكر أن المبلغ المتبقي كان يحق للقناة الحصول عليه يوم 13 نوفمبر الماضي، إلا أن إدارة الزمالك تأخرت في صرفه كثيرا، مما دفع إدارة القناة لتهديد نظيرتها بالزمالك بتقديم شكوى ضدها في النيابة.

ولكن بعد اتصالات بين رئيس الناديين شرح خلالها رئيس الزمالك ممدوح عباس لنظيره بالقناة ظروف الأزمة المالية التي يعيشها ناديه، ووافق رئيس القناة على تأجيل تحصيل المبلغ المطلوب حتى 15 يناير المقبل.