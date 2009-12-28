الأمن الفلسطيني يوقف نقيب الصحافيين برام الله

رام الله- فلسطين اليوم

أوقفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية نقيب الصحفيين الفلسطينيين "نعيم الطوباسي" بعد رفضه المثول أمام المدعي العام للإدلاء بشهادته حول دعوى قضائية قدمت ضده.

و قد نظم اليوم أمام مجلس الوزراء في رام الله اعتصاما للصحافيين للاحتجاج على توقيف الطوباسي و الذي يشغل منصب نقيب الصحافيين منذ أكثر من 15 عاما.

و أفادت مصادر مطلعة في نقابة الصحفيين أن توقيف الطوباسي جاء بعد دعوى رفعها ضده حافظ البرغوثي رئيس تحرير جريدة الحياة الجديدة الصادرة في رام الله، قال فيه إن الطوباسي أصدر بيانا أساء فيه إلى البرغوثي بشكل شخصي.