حكومة فياض: إسرائيل ترمي لجر شعبنا من مربع العمل السياسي إلى الساحة العسكرية

فلسطين اليوم : رام الله

دعا د. غسان الخطيب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله، إلى العمل لنزع سلاح المستوطنين وإنهاء وجودهم غير القانوني في الضفة، مشدداً على حرص السلطة الفلسطينية العمل لتجنيب شعبنا الوقوع في ما تنصبه حكومة الاحتلال من أفخاخ له.

وقال الخطيب في تصريحٍ صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه: " آن الأوان للعمل لنزع سلاح المستوطنين وإنهاء وجودهم غير القانون في الأراضي الفلسطينية"، موضحاً أن الأهداف الإسرائيلية من وراء جريمة الاغتيال لثلاثة مواطنين في نابلس بالأمس واضحة وترمي إلى جر شعبنا من مربع العمل السياسي والدبلوماسي إلى الساحة العسكرية.

وحول مدى قدرة السلطة الفلسطينية وأجهزتها العسكرية في الحفاظ على الأمن الداخلي، قال الخطيب:" إننا نراهن على وعي شعبنا في إدراك ما تخطط له حكومة الاحتلال ".

ورأى الخطيب أن ما تمارسه إسرائيل بحق شعبنا من جرائم تستهدف أرواحهم وممتلكاتهم يرمي بالأساس إلى إحراج السلطة أمام شعبها، وقال: "رغم ما نتعرض له من خسائر مؤلمة لكن علينا أن ندرك اللعبة الإسرائيلية وتجنب الانجرار وراء ما تخطط له حكومة الاحتلال التي تعيش تحت طائلة الضغوط السياسية الدولية وتبحث عن مخرج لازمتها".