مواجهات بين مواطنين وجنود الاحتلال على حاجز قلنديا العسكري

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

اندلعت مواجهات بين عدد من الشبان والفتية الفلسطينيين، وجنود الاحتلال على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.

وافاد مراسلنا ان الحاجز شهد مواجهات بين الشبان والفتية الذين القوا بالحجارة على قوات الاحتلال التي بدورها بادرت باطلاق النار والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه الفتية ، حيث لاتزال المواجهات متواصلة.

وتاتي هذه المواجهات في الوقت الذي كانت فيه قوات الاحتلال اعدمت ثلاثة من نشطاء كتائب شهداء الاقصى في نابلس ، الامر الذي يهدد بتصاعد حالة التدهور في الحالة الامنية في الضفة الغربية خاصة وان مراقبين ومسؤولين فلسطينيين يرون ان هذه الجريمة جاءت من اجل تقويض جهود السلطة في ضبط الامن والنظام العام والحفاظ على حالة الاستقرار.