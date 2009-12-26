جامعة فلسطين تعلن عن مائة قرض لطلبتها في غزة

فلسطين اليوم: غزة

أعلن رئيس جامعة فلسطين أ.د. "سالم صباح" عن موافقة وحدة الاقراض ومساعدات الطلبة في وزارة التربية والتعليم العالي على منح حوالي مائة طالب وطالبة قروض ميسرة بدون فوائد أو عمولات.

وعبر أ.د. "صباح" عن تقديره لمعالي وزيرة التربية والتعليم العالي الاستاذة "لميس العلمي" على شمول جامعة فلسطين في برامج المنح والقروض المقدمة من الوزارة، كما وشكر الاستاذ "عبد الكريم الصقير وجميع العاملين في وحدة الاقراض ومساعدات الطلبة.

يشار إلى أن تلك القروض مقدمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. وبدوره دعا عميد شؤون الطلبة د."عبد الكريم المدهون" الطلبة للاستفادة من برنامج القروض، مشيراً الى انه يتم فتح باب التقديم لتلك القروض بداية كل فصل دراسي.