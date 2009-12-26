رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار يدعو مصر لتسهيل وصول قافلة « شريان الحياة 3 » إلى غزة

فلسطين اليوم-غزة

ناشد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، مصر بالسماح لقافلة "شريان الحياة 3" بالوصول إلى قطاع غزة.

ودعا الخضري، في تصريحات صحافية وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، "إلى تسهيل وصول القافلة التي ننتظر بفارغ الصبر أن تكون في غزة بالذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية".

وقال: "إن الشعب الفلسطيني في غزة ينتظر دخول القافلة في أسرع وقت ممكن بصرف النظر عن الخلافات الفنية حول آلية مرورها"، داعياً لاستمرار الوساطات الماليزية والتركية لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وأضاف الخضري "إن رسالة القافلة أهم من ما تحمله من مساعدات اغاثية، فهي تحمل عدة رسائل سياسية وإنسانية"، لافتاً إلى أنها تحمل نداء لأحرار العالم والمجتمع الدولي والشعوب العربية والإسلامية للتوحد لإنقاذ الشعب الفلسطيني.