شرطة معبر الكرامة تلقي القبض على مطلوبين للقضاء أثناء محاولتهم السفر ‏

فلسطين اليوم- أريحا

ألقت شرطة معبر الكرامة بأريحا في الضفة الغربية، خلال الأسبوع الماضي على

(11) مطلوباً أثناء محاولتهم السفر عبر معبر الكرامة، وجميعهم مطلوبين للأجهزة الأمنية والمحاكم، ومن بين المطلوبين متهمين بقضايا مالية ونصب واحتيال بالإضافة لمتهمين بقضايا جنائية.

وذكر تقرير للمكتب الإعلامي للشرطة، أن المعبر يشهد إنخفاضاً ملحوظاً بأعداد المسافرين, حيث بلغ عدد المسافرين خلال الأسبوع الماضي (14332) مسافراً ومسافرة , فقد سجل دخول (6516) مواطناً و(151) من حملة الجنسيات الأجنبية و(34) مسافراً من حملة الهوية الإسرائيلية الزرقاء.

أما على صعيد المغادرين فقد سجل مغادرة (7182) مواطناً و(73) جنسية أجنبية و (30) مسافراً من حملة الهوية الزرقاء، كما تم تنسيق السفر لـ (14) حالة مرضية عبر سيارات الإسعاف الفلسطينية، وقد منع الجانب الإسرائيلي (35) مواطناً من السفر وذلك لأسباب وحجج أمنية.

وتابع التقرير، أن المعبر شهد حركة نشطة نسبية الأسبوع الماضي، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية .