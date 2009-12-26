حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

فلسطين اليوم-غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم السبت، أن يكون الجو صافيا مع ظهور بعض الغيوم العالية، ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاحد يكون الجو صافيا مع ظهور بعض الغيوم العالية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين يكون الجو معتدلا مع ظهور كميات من الغيوم العالية والمتوسطة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم

القدس 20-12 /21-12 /23-10

بيت لحم 20-12 /21-12 /23-10

رام الله 19-11 /20-11 /22-10

طولكرم 21-12 /22-12 /24-11

نابلس 21-12 /22-12 /24-11

قلقيلية 21-12 /22-12 /24-11

جنين 22-12 /23-12 /25-12

سلفيت 20-12 /21-12 /23-10

طوباس 21-11 /22-11 /24-11

غزة 20-10 /21-11 /23-11

الخليل 18-10 /20-10 /21-9

خانيونس 20-10 /21-11 /23-11

أريحا 23-13 /24-13 /27-12

رفح 21-10 /22-10 /24-10