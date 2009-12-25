ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة اليوم..والطقس دافئ حتى الأحد

فلسطين اليوم-بيت لحم

يطرأ اليوم الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس دافئا نسبيا نهارا وباردا ليلا مع ظهور بعض السحب العالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وحسب الارصاد الجوية يكون الطقس بعد غد السبت لطيفا نهارا وباردا نسبيا ليلا مع ظهور السحب المتوسطة والعالية والرياح ما بين جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية .

اما يوم الاحد فيطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس دافئا نسبيا مع ظهور بعض السحب العالية والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.