حزب التحرير:سلطة حماس تحاكي سلطة عباس

فلسطين اليوم- غزة

وجه المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، انتقادات شديدة اللهجة الى حركة حماس، متهما اياها بمحاكاة "سلطة عباس" لرعايتها ما أسماه بـ"النشاطات الهابطة والمشاريع الغربية الهادفة إلى إفساد المسلمين وأبنائهم، وذلك بسبب سماحها بعقد مسابقة الرقص والغناء التي عقدت في مقر جمعية الهلال الأحمر بغزة والتي تنافست فيها سبع فرق رقص "راب" وبتحكيم من قبل مجموعة نرويجية وإشراف من قبل بلدية غزة وبلدية ترمسو النرويجية.

واعتبر الحزب " أنّ المسابقة تأتي ضمن المشاريع الغربية المغلفة بالدعم وحقوق الإنسان والتبادل الثقافي وتنمية المهارات وغيرها من الشعارات التي يرفعها الغرب من خلال مؤسساته المختلفة والتي تهدف إلى خلع جذور الإسلام شيئا فشيئا من نفوس أبنائه، وتمييع القيم والمفاهيم الإسلامية، تارة بالرقص، وتارة بالدورات المختلطة بين الجنسين، وتارة بالمناداة برفع شعارات الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان التي يُراد لها أن تستبدل كمصدر تشريعي بالعقيدة الإسلامية."

وشدد الحزب على" أنّ سكوت سلطة حماس عن مسابقة الرقص وعن غيرها من النشاطات التي تشارك فيها وتسمح بها أملاً في أن تكون أدلة للغرب على انفتاح حماس وقبولها بتطبيق الأفكار والمفاهيم الغربية تحت حكمها، لهو جريمة نكراء، وإثم عظيم".

هذا ودعا الحزب حماس" إلى ترك التودد للغرب والسير في مخططاته التي لن يكون مصيرها معه إلا الفشل والثبور".

السلطة تريد صرف المسلمين عن تحرير فلسطين:

في سياق اخر انتقد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين ما سماه توجه السلطة الوطنية في التعامل مع ملف القدس معتبراً هذا التوجه لدى السلطة الفلسطينية "يهدف إلى صرف المسلمين عن الوجهة الحقيقية لتحرير فلسطين".

وتساءل الحزب قائلا: فأي أذى أو إزعاج قد يصيب دولة يهود من شاب وفتاة يرقصون الدبكة الشعبية على أنغام الموسيقى في أحياء القدس؟!.

وأكد على "أن أرض فلسطين أرض محتلة ولن تحررها إلا الجيوش التي تدك حصون يهود وليس الأغاني والمهرجانات التي تطرب أسماعهم وتبهج قلوبهم"

اعتقال الجعبري استعراض للعضلات:

واعتبر حزب التحرير اعتقال الدكتور ماهر الجعبري من قبل الاجهزة الامنية بانه يأتي ضمن ما أسماه بسياسة" استعراض العضلات وتنفيذ الأوامر العليا".

وأكد الحزب على " أنّ كل ما تقوم به السلطة لن يسعفها في التصدي له بعد أن ضرب جذوره في الأرض حتى من قبل أن تولد السلطة".على حد تعبير البيان. معتبرا " أنّ هذه التصرفات لن ترهب الحزب وشبابه ".