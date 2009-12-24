مديرة "التعليم" في شمال غزة تناقش مع نقيب المعلمين أموراً تربوية هامة

فلسطين اليوم- غزة

ناقشت الدكتورة نهى شتات مديرة التربية والتعليم في شمال غزة اليوم الخميس، مع وفدٍ من نقابة المعلمين جملة من المواضيع الهامة المتعلقة بالعملية التربوية.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد ممثلاً بنقيب المعلمين أ.وائل البلبيسي، ومسؤول النقابة في شمال القطاع أ.خليل مليحة، وعدد آخر من النقابيين، للمديرية لتقديم التهنئة بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني وبدء العام الهجري الجديد.

وأكدت الدكتورة شتات، حرص وزارة التربية والتعليم العالي،على الارتقاء والنهوض بالمستوى المهني والإداري والتربوي لكافة العاملين في الحقل التربوي.

وأشارت د.شتات إلى أن الدورة التدريبية التي تعقدها الوزارة في هذه الأثناء لكافة المعلمين الجدد، تأتي في ذات السياق، موضحةً أن المادة العلمية المقدمة في هذه الدورة تعتبر حصيلة خبرات لثلة من الأكفاء والمتمرسين في المجال التربوي.

وبددت د.شتات المخاوف التي نقلها الوفد على لسان المعلمين الجدد (المساندين) من إمكانية الاستغناء عنهم في ختام الدورة، مؤكدة أن هذه الدورة ستعتبر رصيداً إضافياً لهم في المستقبل، ما يؤهلهم عن جدارة لملئ مواقعهم التي يشغلونها حالياً.

من جهته استعرض البلبيسي جملة من الانجازات التي حققتها النقابة لصالح المعلمين مؤخراً، منها إنهاء ملفات معلمي (2008،2007،2006)، وإصدار الأرقام الوظيفية لهم، وتثبيت عدد كبير من المعلمين المساندين وتشغيل عدد آخر منهم على بند العقود، والعمل مع الوزارة لإنهاء ملف التنقلات اللوائية للمعلمين بما يحقق الراحة النفسية لهم، وإنهاء ملف بدل الأمومة والذي وصل إلى مراحله الأخيرة.

وشدد نقيب المعلمين على أن النقابة ستواصل بذل مزيد من الجهد مع الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة للمعلمين، وتحسين ظروفهم المهنية والوظيفية، الأمر الذي يصب في صالح العملية التربوية بمجملها. مشيدا بالجهود التي تبذلها الوزارة، والرامية إلى تغيير الواقع الذي اتسم به التعليم في القطاع على مدار سنين مضت، رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها لتحقيق ذلك.

وفي ختام اللقاء، اصطحبت د.شتات وفد النقابة في جولة على كافة أقسام المديرية، حيث قام الوفد بتقديم التهنئة للموظفين بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني وبدء العام الهجري الجديد، كما قام الوفد بتوزيع أجندة العام الميلادي الجديد، متمنيا أن يكون هذا العام عام خير ونصر لشعبنا وأمتنا.