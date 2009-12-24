صهاينة يقدمون دعوي في بلجيكا لاعتقال قادة حماس..ومصدر فلسطيني: القضاء الأوروبي على المحك‎

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

ردا علي تقديم الفلسطينيين دعاوى في المحاكم الأوربية لاعتقال قادة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قدم 15 إسرائيليا ممن أصيبوا جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو جنوبي فلسطين المحتلة خلال الحرب علي غزة دعوى للمحكمة القضائية في بلجيكا، لاستصدار أوامر اعتقال ضد عدد من قادة حماس، وقد قدمت الدعوى منظمة مؤيدة لإسرائيل في أوروبا باسم إسرائيليين يحملون أيضا الجنسية البلجيكية-وذلك حسب ما ذكرته إذاعة جيش الإحتلال.

وذكر مصدر فلسطيني بان الفلسطينيين سينتظرون إن كانت المحكمة البلجيكية ستصدر قرارات اعتقال بحق قادة حماس.

وحسب أقواله، فان أصدرت المحكمة البلجيكية قرارات اعتقال، فان أوروبا تتعامل بمكيالين، وحينها فلن يكون للفلسطينيين أي ثقة بأي محكمة أوروبية.