البيت الابيض: كانون الاول/ديسمبر « مهلة نهائية جدية » لايران

فلسطين اليوم: وكالات

صرح روبرت غيبس المتحدث باسم البيت الابيض اليوم الثلاثاء ان كانون الاول/ديسمبر هو "مهلة نهائية جدية" وضعها المجتمع الدولي قبل ان يفرض عقوبات جديدة محتملة على ايران وبرنامجها النووي.

وفي وقت سابق من الثلاثاء كرر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد رفضه للموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة بنهاية هذا العام لقبول الاتفاق الذي تم بوساطة الامم المتحدة بهدف تبديد المخاوف بشان برنامج ايران النووي.

وقال احمدي نجاد في كلمة في مدينة شيراز بثها التلفزيون الحكومي "يقولون اننا اعطينا ايران حتى نهاية السنة المسيحية. من هم على اي حال؟ نحن الذين اعطيناهم هذه الفرصة".