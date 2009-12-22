الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

فلسطين اليوم-وكالات

أغلقت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت أمس الاثنين على ارتفاع وسط مزيد من المؤشرات على ان الاقتصاد يتعافى من أسوأ ركود له منذ عقود بعد ان شهد التسوق في موسم العطلات نشاطا ملحوظا .

وأضاف مؤشر داو جونز القياسي 25ر85 نقطة بنسبة 83ر0 % ليغلق عند 14ر10414 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، الأوسع نطاقا ، 58ر11 نقطة ، بنسبة 05ر1 % ، ليصل إلى 05ر1114 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 97ر25 نقطة ، بنسبة 17ر1 % ، ليغلق عند 66ر2237 نقطة.

وفي أسواق العملات ، واصل الدولار ارتفاعه بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي أمام اليورو ليسجل 70 سنت يورو مقابل 69ر69 سنت يورو يوم الجمعة الماضي.

كما صعدت العملة الأمريكية أمام الين لتصل إلى 16ر91 ين مقابل 495ر90 ين يوم الجمعة.