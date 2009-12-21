الجيش الإسرائيلي يبحث عن الشخص الذي سرَّب المعلومات حول خطة هدم المباني

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعليماته بفتح تحقيق في محاولة للكشف عن الشخصية التي قامت بتسريب معلومات حول خطة الجيش، لإخلاء وهدم المباني في إطار قرار الحكومة تجميد الاستيطان.

ومن المحتمل أن يجري التحقيق من خلال جهات أمنية والشرطة العسكرية بالإضافة إلى قيادة المنطقة الوسطى ناهيك عن احتمالات مشاركة "الشاباك" في التحقيق أيضاً.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الحديث يدور عن معلومات أولية فقط حول خطة الجيش بخصوص عملية الإخلاء، وقد تم توزيعها على عدد بسيط من الضباط في الجيش وأن بعضهم تلقوا ذلك من خلال البريد الالكتروني العسكري".

وقال مصدر في قيادة المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي: "إن عملية التسريب في حد ذاتها عملية خطيرة، لأنها حدثت في إطار مغلق، وليس من المنطق أن تقرأ في الصحف في صباح اليوم التالي, إن ذلك يضر بشكل بالغ في صميم القيادة الوسطى".

كما انتقد وزراء في الحكومة الإسرائيلية تلك الخطة, مؤكدين أنها تصلح لمواجهة الأعداء فقط.