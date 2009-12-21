وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يستفز مشاعر عائلتي حنون والكرد بحي الشيخ جراح

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

قام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق اهرونوفتش مساء أمس، بزيارة إلى حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وخلال الزيارة -التي لم تدم سوى بضع دقائق- قام اهرونوفتش بزيارة منزلي عائلة حنون والكرد، اللذان استولى عليهما المستوطنون منذ عدة أشهر، كما قام بزيارة قبر الصديق شمعون.

ووصف ماهر حنون زيارة اهرونوفتش بالاستفزازية وقال: "إن هذه أول زيارة على هذا المستوى السياسي تأتي للحي، ويتعمد دخول المنازل المستولى عليها في سعي واضح لتأمين المستوطنين، دون أدنى اعتبار للمشردين من منازلهم منذ خمسة أشهر".

وأوضح حنون أن الزيارة استفزت سكان الحي بأكمله، وأضاف "أن هذه الزيارة تأتي بعد اعتداء المستوطنين على مواطني الحي مساء يوم الجمعة".

واستنكر حنون تعليق الأعلام الإسرائيلية والشمعدانات على منازل الشيخ جراح.

مع العلم أن المواطن ناصر الغاوي طلب من الشرطة الإسرائيلية السماح له بمقابلة أهرونوفتش ليشرح له عن معاناة العائلات التي طردت من منازلها و مطالبته بإعادتهم إليها، لكن اهرونوفتش رفض التحدث إليه، وقال الغاوي: "إن هذه الزيارة تؤكد تأييد الحكومة الإسرائيلية للأعمال الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون".