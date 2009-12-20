للتغلب على الفجوات ..الوسيط الألماني يقوم باتصالات بين « تل ابيب » وقيادة حماس بدمشق

للتغلب علي الفجوات ..الوسيط الألماني يقوم باتصالات بين تل ابيب وقيادة حماس في دمشق

فلسطين اليوم – ترجمة خاصة

ذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة على فحوي اجتماع الكابينت الإسرائيلي المنعقد حاليا ( السباعية ) بان رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤيد إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس مقابل الجندي جلعاد شاليط.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن إسرائيل تشترط إبعاد أسرى الضفة الغربية المشمولين في الصفقة والذين قتلوا إسرائيليين إما إلى غزة أو إلى خارج الضفة وقطاع غزة .

ووفقا للمصادر فلا يريد نتنياهو الإفراج عن اسرى الضفة إلى مناطق في الضفة قريبة من المستوطنات والمدن الإسرائيلية .

ووفقا للمصادر فان من سيقرر إتمام صفقة شاليط نهائيا هو ليس المجلس الأمني المصغر ( السباعية ) بل المجلس الوزاري الحكومي بالكامل والذي يضم جميع وزراء الحكومة الإسرائيلية حيث انه يوجد أغلبية ساحقة في المجلس الوزاري لإتمام صفقة شاليط .

وقال مراسل التلفزيون الإسرائيلي بان الوسيط الالماني إن لم ينجز الصفقة في الأيام المقبلة لن يكون بمقدوره الاستمرار في لعب دور الوساطة لأنه سيكرس وقته لاحتفالات عيد الميلاد المسيحي في المانيا.

من جانب أخر ذكرت مصادر إسرائيلية بان الوسيط الالماني يقوم بنقل رسائل متبادلة عبر اتصالات يجريها بين تل ابيب وقيادة حماس في دمشق للتغلب علي الفجوات الأخيرة بين إسرائيل وحماس لإتمام الصفقة

وكانت صحيفة البيان الإماراتية نقلت اليوم عن مصادر مقربة من حركة حماس قولها إن الحركة حصلت على موافقة عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية على استضافة عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إبعادهم بموجب صفقة التبادل مع حكومة الاحتلال .

وقالت المصادر لمراسل الصحيفة في غزة انه من المتوقع الإعلان عن التوصل إلى هذه الصفقة في الأيام المقبلة. وأضافت أن الوسيط الألماني موجود حاليا في القاهرة منتظرا مصادقة الجانبين على الصفقة في صيغتها النهائية .ولم يؤكد هذا النبأ من مصادر أخرى