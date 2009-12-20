أوباما يصادق على تقديم مبلغ 2.775 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما صادق قبيل مغادرته إلى قمة المناخ العالمي في كوبنهاغن, على ميزانية المساعدات الخارجية للعام 2010م و التي تتضمن تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل تصل قيمتها 2.775 مليارد دولار.

وتعتبر المصادقة التي تأتي للسنة الثانية، بموجب التفاهمات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية على رفع المساعدات في العقد القادم إلى 30 مليارد دولار.

وعدا عن المساعدات الأمنية السنوية، فإن الرئيس الأمريكي و"الكونغرس" قد صادقا على زيادة خاصة للصناعات الأمنية الإسرائيلية في التطوير التكنولوجي، وخاصة في مجال اعتراض الصواريخ.

يذكر أن الولايات المتحدة ساعدت -ولا تزال- في إنتاج صاروخ "حيتس 2"، الذي يفترض أن يوفر الحماية الجوية لإسرائيل من الصواريخ، وهو مشروع مشترك لشركة "بوينغ" و"الصناعات الجوية الإسرائيلية".

وتقوم الولايات المتحدة في السنتين الأخيرتين بتمويل تطوير "حيتس 3" بهدف "توفير الحماية لإسرائيل من الصواريخ البالستية الإيرانية".

كما تشمل المساعدات الخارجية للمرة الأولى، 100 مليون دولار لتدريب قوات الأمن الفلسطينية من قبل الجنرال الأمريكي كيت دايتون.

وعلم أن تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية مشروط بكون كافة وزراء الحكومة الفلسطينية برام الله يوافقون على شروط الرباعية.