القيادي عزام: يجب بذل الجهود لفضح جرائم الاحتلال بحق الشهداء الفلسطينيين

فلسطين اليوم: غزة

طالب الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي السلطة الفلسطينية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية بفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الشهداء الفلسطينيين

وقال الشيخ عزام في تصريح خاص لـ فلسطين اليوم:" إن قيام الاحتلال الاسرائيلي بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين ليس غريباً على الاحتلال الاسرائيلي الذي قتل ونكل بآلاف الأسر الفلسطينية على مدار 60 عاماً.

وأضاف أن إسرائيل انتهكت كافة الأعراف والمواثيق الانسانية والدولية لذا يجب على الجميع من سلطة ودول عربية واسلامية ومؤسسات حقوقية وضع السلوك الاسرائيلي الاجرامي بحق الشهداء الفلسطينيين أمام دول العالم لكي تعرف مدى الوحشية التي تتعامل بها اسرائيل مع الفلسطينيين.

وكان التلفزيون الإسرائيلي قد أكد في تقرير له قيام الجيش الاسرائيلي بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين ومنحها للجنود.