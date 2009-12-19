بركات مطلوب لأهلي السعودية وهاني سعيد يبحث الانتقال لأهلي مصر

القاهرة/ ذكرت صحيفة الوطن السعودية أن نادي أهلي جدة يسعى لضم محمد بركات لاعب وسط الأهلي في شهر يناير المقبل.

وينتهي عقد بركات مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده حتى الأن، ويحق له التوقيع لأي نادي أخر الشهر المقبل.

وكان بركات قد أعلن أثناء استلامه جائزة أفضل لاعب في الدوري المصري من مجلة سوبر الإماراتية أنه لن يلعب في مصر سوى للأهلي، وأنه سيخوض فترة احتراف في الخليج في حال عدم تجديد عقده مع الفريق الأحمر.

وسبق لبركات اللعب في صفوف أهلي جدة لموسم واحد ظهر فيه بمستوى رائع وقاد الفريق لتحقيق بطولتين محلية وعربية.

وسجل بركات هدف أهلي جدة الوحيد في مرمى الإفريقي التونسي في نهائي البطولة العربية عام 2002.

هاني سعيد يبحث الانتقال لأهلي مصر

علم موقع أخبارك دوت نت أن هاني سعيد لاعب الزمالك ومنتخب مصر الاول يقترب بشدة من الرحيل عن صفوف نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2009/2010. وأكد مصدر مقرب من اللاعب ان هاني سعيد ينتظر اقامة بطولة الامم الافريقية انجولا 2010 المقرر اقامتها في يناير المقبل على أحر من الجمر اذ يأمل في ان يصله عرض احتراف خارجي يكون محطة للانتقال الى صفوف الاهلى.

واضاف المصدر ان هاني سعيد قرر عدم الدخول في اى صدام مع حسام حسن المدير الفني الجديد للزمالك بسبب عدم مشاركته كأساسي مع الفريق منذ تولى الاخير مسئولية الفريق وفضل الانتظار حتى نهاية كاس الامم ليحصل على عرض احتراف ويرحل عن القلعة البيضاء في هدوء ودون اثارة اى مشاكل.

وقال المصدر ان هاني سعيد تلقى اتصالاً من مسئول مهم بالنادي الاهلى أخبره فيه ان حسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء متمسك بضمه الى صفوف الفريق في الموسم القادم 2010/2011, وطلب المسئول من سعيد عدم اثارة اى مشاكل مع الزمالك والبحث عن عرض احتراف خارجي كمحطة لكي يعود الى نادية الاصلي في الموسم القادم.

يذكر ان هاني سعيد كان قريب من الانتقال الى الاهلى مع بداية موسم 2008/2009 لكن اتحاد الكرة اتخذ قرار وقتها بإعادة سعيد للزمالك بناء على العقود التي كان وقعها مع فريقه الحالي قبل ان يتفاوض مع الاهلى.