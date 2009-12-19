اسبانيا تقول سنعمل بقوة لقيام دولة فلسطينية في العام 2010

فلسطين اليوم-وكالات

قال ميغويل انجيل موراتينوس وزير خارجية اسبانيا الجمعة ان بلاده التي ستتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي الدورية المقبلة، تنوي العمل من اجل اقامة دولة فلسطينية في العام 2010.

وابلغ موراتينوس مؤتمرا صحفيا في بروكسل ان اسبانيا ستعمل جاهدة لتسريع المحادثات بعد ان تتولى الرئاسة الاوروبية لستة اشهر في كانون الثاني (يناير).

وقال "ما افكر به وما اطمح اليه هو العمل من أجل قيام دولة فلسطينية العام 2010 يمكنها العيش في سلام وامن مع اسرائيل".

وشدد موراتينوس على الحاجة الى التوصل الى حل الدولتين. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن الوزير الاسباني قوله ان "الامر لن يكون سهلا، وان كنت اعتقد انه لا بد منه. حيث يجب قيام دولة فلسطينية، والافضل ان يتم ذلك في وقت مبكر، وهو الهدف الذي نسعى اليه".