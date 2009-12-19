الرئيس الفرنسي السابق شيراك امام المحكمة ثانية

فلسطين اليوم-وكالات

أمر احد قضاة باريس الجمعة بملاحقة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في قضية توظيف وهمية مفترضة في حزبه السابق على ما افاد مقربون من الرئيس السابق.

وصرح محاميه جان فييل لفرانس برس ان قاضي نانتير (غرب باريس) جاك غازوا ان الرئيس السابق اتهم 'بالاستفادة بشكل غير قانوني من سبع وظائف'.

وتتمثل القضية في دفع بلدية باريس رواتب مفترضة لناشطين دائمين في حزب التجمع من اجل الجمهورية الذي كان يرأسه شيراك الذي كان عمدة العاصمة الفرنسية.

واوضح جان فييل محامي جاك شيراك لفرانس برس ان المقابلة جرت صباح الجمعة في مقر وسيط الجمهورية بباريس وهو 'مكان محايد' و'المحادثات استغرقت عشرين دقيقة ولم يطرح عليه القاضي اي سؤال'.

وقد استدعى القضاء جاك شيراك (77 سنة) نهاية تشرين الاول (اكتوبر) في قضية اخرى لوظائف وهمية في مدينة باريس التي كان عمدتها من 1977 الى 1995. وفي هذه القضية قد يصدر بحقه حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة قيمتها 150 الف يورو.

وبعد ان كان يحظى بالحصانة بصفته رئيسا (1995-2007) سيكون شيراك اول رئيس فرنسي يمثل امام القضاء.