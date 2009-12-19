الأزمة تطفو من جديد..تركيا قد تقاضي إسرائيل بسبب طائرات

فلسطين اليوم-غزة

قال مصدر في وزارة الدفاع التركية إن تركيا قد ترفع دعوى على إسرائيل لدى محكمة التحكيم الدولية بسبب "خلل في طائرات" اشترتها منها عام 2005.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن المصدر قوله إنه إذا أخفقت إسرائيل في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب الصفقة في نهاية مدة الخمسين يومًا التي حددتها تركيا لإصلاح الخلل في الطائرات فإن أنقرة ستلجأ إلى التحكيم الدولي.

وقال "لا نريد أن نرفع المسألة إلى المحكمة ولكننا سنفعل ذلك إذا توجب الأمر"، مؤكدا أن بلاده لن يكون لديها خيار آخر إذا لم تنفّذ الجهة الإسرائيلية المصنّعة الالتزام المترتب عليها.

وكانت تركيا قد وقعت مع إسرائيل عام 2005 عقدًا لشراء عشر طائرات من دون طيار من نوع هيرون، بقيمة 183 مليون دولار، لكن مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية فشلت في تسليمها ضمن المهلة المحددة بمايو/أيار 2008 ولم تصل إلى تركيا إلاّ في أكتوبر/تشرين الأول 2009.

وبعد هذا التأخير استخدمت تركيا الطائرات في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في نوفمبر/تشرين الثاني ومن ثم نقلت إلى مركز الطائرات من دون طيار في باتمان حيث وجد المهندسون أنها لا تطابق الشروط والخصائص التي طلبتها تركيا فأعادت الطائرات إلى إسرائيل في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأعطيت إسرائيل مهلة 50 يومًا لتصحيح الخلل في الطائرات، لكن تل أبيب لم تصدر أي إعلان حول المسألة على الرغم من قرب انتهاء المهلة المحددة.