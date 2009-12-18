النيابة المصرية تعيد فتح التحقيق في وفاة يوسف أبو زهري

فلسطين اليوم : القاهرة

قررت نيابة غرب الإسكندرية إعادة فتح التحقيق في وفاة يوسف أبو زهري - شقيق المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري خلال وجوده في سجن العرب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي- الذي كان محتجزاً على ذمة اتهامه بالتسلل إلى مصر.

وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإعادة التحقيقات في وفاة أبو زهري بعد أن تقدمت زوجته ببلاغ تطالب فيه بإعادة التحقيق في وفاة زوجها على أساس وجود "أخطاء في تحقيقات" نيابة غرب الإسكندرية.

وأشارت زوجة أبو زهري في بلاغها إلى أن "النيابة اعتمدت على أقوال شاهدين من المعتقلين في سجن برج العرب بأن الوفاة قضاء وقدر، ولم تتحقق من كون هذه الأقوال قد جاءت تحت ضغط أو إكراه من عدمه".