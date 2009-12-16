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عضو في المركزي لـ« فلسطين اليوم »: التمديد لأبي مازن نابعٌ من تعذر إجراء الانتخابات

  • 07:44 - 16 ديسمبر 2009
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فلسطين اليوم : رام الله

أكد الدكتور مصطفى ملحم، عضو المجلسين الوطني والمركزي لـ م.ت.ف، أن التمديد لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ينبع من الوضع القائم في ظلِّ تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لرفض حركة "حماس" السماح للجنة الانتخابات المركزية العمل في قطاع غزة.

ونفى الدكتور ملحم في تصريحٍ خاص بـ"فلسطين اليوم" أن يكون اجتماع المجلس المركزي لـ م.ت.ف في رام الله، منصباً لبحث قضية التمديد لرئيس السلطة الفلسطينية فحسب، قائلاً:" القضية ليست تتعلق بالرئيس فقط، بل تتعلق بالوضع السياسي القائم".

وفي سؤاله عن رأيه في حديث عباس أن "حماس" عرضت عليه التمديد المفتوح للرئاسة والمجلس التشريعي وتأجيل الانتخابات، أجاب ملحم:" القضية ليس عروض شخصية (..) نقول لـ"حماس" الانتخابات حكمٌ نزيه، وتعالوا إليها في أي لحظة".

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