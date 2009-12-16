الاحتلال يقرر فتح معبري كرم أبو سالم و المنطار جزئياً وتبقي على الشجاعية مغلقاً

فلسطين اليوم : غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتح معبري كرم أبو سالم و المنطار جزئياً، في حين ستبقي على معبر الشجاعية مغلقاً.

وقال رائد فتوح مسؤول لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة, إن إسرائيل ستفتح, اليوم الأربعاء, معبري كرم أبو سالم و المنطار جزئياً أمام حركة الشاحنات التجارية, فيما ستبقي معبر الشجاعية مغلقاً".

وبيَّن فتوح في تصريح لـ"فلسطين اليوم", أنه من المقرر أن يدخل من 61-71 شاحنة محملة بالمساعدات والبضائع الأساسية للقطاعين التجاري والزراعي عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف "كما سيدخل عبر معبر المنطار قرابة 114 شاحنة محملة بالقمح والأعلاف, فيما ستبقى إسرائيل معبر الشجاعية مغلقاً".