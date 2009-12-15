الشرطة المصرية تدمر3 أنفاق على الحدود مع غزة

فلسطين اليوم-غزة

قامت الشرطة المصرية بتدمير ثلاثة أنفاق تم اكتشافها اخيرا على الحدود مع قطاع غزة وكان آخرها نفق كبير لتهريب السيارات وذلك خلال حملة أمنية للشرطة المصرية بدأت منذ مطلع الأسبوع الجاري.

واكد مصدر أمني مصري لوكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة المصرية قامت مساء امس الاثنين بتدمير ثلاثة أنفاق تم اكتشافها مؤخرا وذلك بعد التأكد من خلو تلك الأنفاق من أي أشخاص.

يشار إلى أن الشرطة المصرية اكتشفت ودمرت اكثر من 470 نفقا خلال العام الحالي. وتستخدم هذه الأنفاق في تهريب كافة أنواع البضائع والسلع المصرية وتم اكتشاف نفق كبير يستخدم في تهريب السيارات الى غزة.