إسرائيل تسرع إقامة مدينة لليهود المتزمتين في المثلث

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أقر المجلس القطري للتنظيم والبناء في إسرائيل، منتصف الأسبوع الماضي، تسريع إقامة مدينة يهودية على أراضي قرى المثلث الشمالي في وداي عاره، لليهود المتزمتين "الحريديم". وأقر جبرائيل ميمون مدير عام وزارة الداخلية الإسرائيلية حدود المدينة الجديدة المخصصة لليهود المتزمتين في منطقة "حريش" جنوب أم الفحم، إلى جانب توصيته توسيع منطقة نفوذ لجنة التنظيم الخاصة التي أقيمت من أجل المدينة المرتقبة بالقرب من مفرق "عيرون ـ وادي عاره"، على الرغم من اعتراض سكان مدن المثلث الشمالي وقراه، إذ أن إقامتها يعني التهام المزيد من الأراضي العربية والمسطحات التابعة للمجالس والبلديات العربية، التي تعاني من نقص حاد في احتياط الأراضي.

وستقام هذه المدينة على مساحات واسعة بالقرب من مفرق عيرون ـ وادي عاره، تقرر مؤخرا تهيئتها للمدينة اليهودية المتزمتة.

ويتزامن قرار مجلس التنظيم والبناء مع مصادقة الكنيست الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون عنصري جديد يقضي بتشكيل "لجان قبول" في "البلدات اليهودية" في الجليل والنقب، بهدف منع فلسطيني الـ48 من السكن بهذه البلدات، حيث أكده المبادرون لاقتراح القانون على ضرورة الحفاظ على الطابع اليهودي لهذه البلدات.

ويجيز مشروع القانون لهذه اللجان أن "تفحص "ملائمة المواطن لنهج الحياة وللنسيج الاجتماعي للمجمع التعاوني" كما جاء في نص القانون، وقد شهدت جلسة الكنيست خلال بحث الاقتراح مشادات كلامية بين أعضاء الكنيست اليمينيين المؤيدين للمشروع وبين الأعضاء المعارضين، الذي يأتي أساسا ضد فلسطيني الـ48، وللالتفاف على قرار المحكمة العليا المعروف باسم "قانون قعدان" والذي أكد أن لكل مواطن الحق الأساسي بالعيش في أي مكان.