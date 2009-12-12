الإدارة الأمريكية تحث « إسرائيل » على الانسحاب من قرية الغجر

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن إن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال جهود دبلوماسية هادئة للضغط على إسرائيل للانسحاب من قرية الغجر ومناطق أخرى في لبنان هي موضع جدل.

وأضاف أن الهدف يكمن في دحض حجج حزب الله للاحتفاظ بسلاحه.

وأدلى المسؤول الأمريكي بهذه الأقوال لصحيفة الحياة اللندنية بمناسبة زيارة الرئيس اللبناني ميشيل سليمان للولايات المتحدة مضيفا أن سليمان سيبحث مع الرئيس الأمريكي باراك اوباما المساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية بالإضافة إلى تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان.