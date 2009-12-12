الاونروا تسلم أول منزل من الطين لفلسطيني دمر منزله الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين اليوم: غزة

سلمت منظمة تابعة للامم المتحدة منزلاً صنع من الطين المقوى السبت لعائلة فلسطينية فقدت بيتها في جباليا شمال قطاع غزة، وستبدأ المنظمة قريباً ببناء مئات المنازل المماثلة موقتاً لمن دمرت بيوتهم خلال الحرب الاسرائيلية على القطاع.

وجال جون غينغ مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في منطقة "عزبة عبد ربه" في جباليا، وسلم مفاتيح المنزل إلى أبو رائد العثامنة الذي فقد منزله مرتين.

وكان العثامنة وهو في الخمسينات وله ستة أبناء دمر منزله قبل سنوات في بلدة بيت حانون حيث قتل 18 من افراد عائلته، واضطر حينها الى الاقامة في منزل في عزبة عبد ربه في جباليا حيث دمر بيته ايضا خلال العدوان الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة.

وقال عدنان ابو حسنة الناطق بإسم الـ"اونروا" لوكالة "فرانس برس" ان هذا المنزل وهو من الطين المقوى والمخلوط بثلاثة في المئة فقط من الاسمنت "نموذج لمئات المنازل الموقتة التي ستبنى لمن دمرت بيوتهم من اللاجئين الفلسطينيين في الحرب".

واوضح ان كلفة المنزل الواحد من الطين ومساحته حوالى 80 متراً مربعاً تراوح ما بين 12 الفا و15 الف دولار، لافتا الى ان الـ"اونروا" تقدمت بطلب الى جمعية الهلال الاحمر الاماراتي لتمويل بناء 120 منزلا "وتلقينا وعدا ايجايبا بدعم المشروع الذي نتوقع البدء ببنائه في اقرب وقت".

ويتألف المنزل الطيني من غرفتي نوم ومطبخ وحمام وصالة للجلوس.

واكد ابو حسنة ان هذا المشروع "ليس بديلاً من مشروع اعادة الاعمار الخاص بـ60 ألف اسرة فلسطينية فقدت بيوتها في قطاع غزة، وانما هو مشروع لايواء المشردين موقتاً في ظل الامطار والاجواء الصعبة".

وبحسب احصاءات السلطة الفلسطينية، دمر الجيش الاسرائيلي اكثر من اربعة الاف منزل خلال عدوانه على غزة.