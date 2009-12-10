مسؤول فلسطيني : (أبومازن) لم يجر اية فحوصات طبية في عمان

فلسطين اليوم- وكالات

نفى مصدر فلسطينى في عمان ، خضوع رئيس السلطة محمود عباس " ابومازن " لاية اجراءات طبية داخل احدى المستشفيات الاردنية امس.

واوضح عطا الخيري سفير فلسطين فى عمان للقدس ان الرئيس " ابو مازن قام فقط بمراجعة عيادة الاسنان وهى الملحقة ببناية مستشفى الاردن الواقعه فى العاصمة عمان " ، مشيرا الى ان الرئيس لم يدخل حرم المستشفى على الاطلاق " .

وأكد ان " الحالة الصحية لرئيس السلطة ابومازن جيدة وانه لم يجر أية فحوصات "

وكانت معلومات صحفية قد ذكرت ان (أبومازن) أجرى فحوصات طبية دورية في مستشفى الاردن بعمان ، وان الفحوصات اثبتت انه لا يعاني امراضا مزمنة او مؤثرة على حياته.