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مسؤول فلسطيني : (أبومازن) لم يجر اية فحوصات طبية في عمان

  • 22:07 - 10 ديسمبر 2009
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مسؤول فلسطيني : (أبومازن) لم يجر اية فحوصات طبية في عمان

فلسطين اليوم- وكالات

 نفى مصدر فلسطينى في عمان ، خضوع رئيس السلطة محمود عباس " ابومازن " لاية اجراءات طبية داخل احدى المستشفيات الاردنية امس.

 

واوضح عطا الخيري سفير فلسطين فى عمان للقدس ان الرئيس " ابو مازن قام فقط بمراجعة عيادة الاسنان وهى الملحقة ببناية مستشفى الاردن الواقعه فى العاصمة عمان " ، مشيرا الى ان الرئيس لم يدخل حرم المستشفى على الاطلاق " .

 

وأكد ان " الحالة الصحية لرئيس السلطة ابومازن جيدة وانه لم يجر أية فحوصات "

 

وكانت معلومات صحفية قد ذكرت ان  (أبومازن) أجرى فحوصات طبية دورية في مستشفى الاردن بعمان ، وان الفحوصات اثبتت انه لا يعاني امراضا مزمنة او مؤثرة على حياته.

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