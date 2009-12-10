الحضري يرفض شارة القيادة أمام الأهلي ومتعب يحاول اللحاق بالمباراة

الاسماعيلية/ رفض عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر ارتداء شارة قيادة فريقه في مباراته أمام الأهلي يوم السبت المقبل ضمن المرحلة الـ13 للدوري الممتاز.

وأشار الحضري في موقعه الرسمي إلى أن أيمن رمضان قائد الدراويش أبدى إمكانية ترك شارة قيادة الفريق للحضري يوم السبت.

من جانبه، وجه الحضري الشكر لرمضان على مبادرته الطيبة ولكنه رفض ارتداء شارة الفريق.

وشدد الحارس المخضرم على عدم اهتمامه بمن يرتدي الشارة بقدر أهمية تقديم أداء متميز وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لكونها هامة للغاية في مشوار الفريق الأصفر في الدوري ولإسعاد جماهير الدراويش.

يذكر أن لاعبي الاتحاد السكندري قد منحوا شادي محمد قائد الأهلي السابق شارة قيادة الفريق الأخضر في مواجهة الأهلي ضمن المرحلة الـ11 للدوري في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

من جهة أخرى، انضم المهاجم الليبيري فرانسيس دو لتدريبات الأهلي بعد شفائه من الإصابة في العضلة الخلفية لساقه اليسرى، فيما يحاول عماد متعب اللحاق بمباراة الإسماعيلي.

وكان دو قد تعرض للإصابة في بداية ديسمبر الجاري في مباراة الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب.

وواصل عماد متعب مهاجم الفريق تدريباته المنفردة حول الملعب ومتابعة البرنامج التأهيلي لمحاولة اللحاق بمباراة الإسماعيلي.

ويحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي يوم السبت المقبل في المرحلة الـ13 من الدوري الممتاز.

ويعانى الأهلي غيابات عديدة في هجومه بابتعاد متعب وفرانسيس ومن يدعمهما من وسط الملعب محمد أبو تريكة ومحمد بركات.

إلى ذلك، تغيب أحمد حسن لاعب وسط الفريق وظهيره الأيسر سيد معوض عن التدريب المسائي ليوم الأربعاء بسبب الإجهاد.

واستبدل معوض في مباراة الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء ونزل بدلا منه الأنجولي جيلبرتو، فيما أكمل حسن القمة حتى نهايتها.