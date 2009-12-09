المحكمة الإسرائيلية العليا تؤيد قرار إبعاد الطالبة عزام من بيت لحم إلى غزة

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم، قرار السلطات الإسرائيلية إبعاد طالبة فلسطينية من بيت لحم بالضفة الغربية إلى قطاع غزة بسبب عدم امتلاكها 'تصريح إقامة' في الضفة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الطالبة في الجامعة الكاثوليكية ببيت لحم برلنتي عزام (22 عاما) قولها، تعليقا على الحكم، ''لقد أصبت بخيبة أمل كبيرة للغاية، لا افهم لماذا تمنعني إسرائيل من إكمال دراستي'.

وأضافت عزام في بيان، 'إن الإسرائيليين لا يدعون حتى بأن عودتي إلى جامعة بيت لحم تطرح مشكلة أمنية. الدراسة في جامعة فلسطينية حق لي وحق لكل طالب فلسطيني'.

وتريد عزام العودة إلى بيت لحم، حيث كانت تقيم منذ 2005 وحتى تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، لإنهاء دراستها والحصول على إجازة في إدارة الأعمال. وقد أبعدت إلى غزة قبل شهرين فقط من إنهاء دراستها وتخرجها.

وبحسب منظمة غيشا الإسرائيلية التي تتولى الدفاع عن عزام فإن هذه الطالبة التي تدرس إدارة الأعمال والترجمة الفورية في جامعة بيت لحم التي يرعاها الفاتيكان اعتقلت في 28 تشرين الأول/أكتوبر ونقلت وهي معصوبة العينين ومكبلة اليدين إلى قطاع غزة.