فتح معبري كرم ابو سالم والمنطار لإدخال مساعدات غذائية وغاز الطهي

فلسطين اليوم-غزة

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء، فتح معبري كرم ابو سالم والمنطار، لادخال مساعدات انسانية ووقود، بينما قررت اغلاق معبر ناحل عوز.

واوضح رائد فتوح رئيس لجنة ادخال البضائع الى قطاع غزة ، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت اليوم، ادخال 94 الى 104 شاحنات محملة بالمساعدات بالاضافة للقطاعين التجاري والزراعي.

وبين فتوح انه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء عبر كرم ابو سالم.

واشار فتوح الى ان سلطات الاحتلال قررت اليوم، فتح معبر المنطار"كارني"شرق غزة لادخال حوالي 100 شاحنة محملة بالقمح والاعلاف في حين سيكون معبر الشجاعية"ناحل عوز" مغلقا.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فتحت امس الثلاثاء، معبري كرم ابو سالم وناحل عوز وضخت كميات من الوقود عبر المعبرين في حين ابقت على كارني مغلقا.