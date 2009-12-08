لجنة الوفاق تؤكد: مصر ستفتح معبر رفح لمرور الطلبة العالقين خلال 48ساعة المقبلة

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت "لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية" اليوم الثلاثاء أن السلطات المصرية أبلغتها أنها قررت فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة لمرور الطلبة الفلسطينيين العالقين، وذلك خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقالت اللجنة في بيان صحافي إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي قامت بها اللجنة مع الجانب المصري في القاهرة.

وأضافت أن السلطات المصرية أبلغتها بالموافقة على فتح معبر رفح البري خلال الـ 48 ساعة القادمة أمام الطلاب العالقين في قطاع غزة لتمكينهم من استئناف مسيرتهم الأكاديمية خارج القطاع.

وأوضحت اللجنة أنها قامت على مدار الأسابيع السابقة بمساعي حثيثة مع الجانب المصري من أجل حل مشكلة الطلبة العالقين، مثمنة في الوقت ذاته موقف المسؤولين المصريين وحرصهم على مصلحة الطلبة الفلسطينيين وعلى حرية الحركة والتعليم.

ويجري أعضاء من لجنة الوفاق التي تضم شخصيات فلسطينية مستقلة مشاورات في مصر بدعوة من القاهرة للبحث في استئناف الحوار الوطني الفلسطيني وسبل تسهيل حركة الفلسطينيين وتنقلهم عبر معبر رفح المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي.

من جهة أخرى، نفت الحكومة الفلسطينية في غزة بشكل قاطع أن تكون قد منعت أي مواطن مريض من السفر للخارج من أجل تلقي العلاج.

وذكرت الحكومة في بيان لها أنها ترفض بشدة "الأخبار الكاذبة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام والتي للأسف تعاطت معها المراكز الحقوقية دون تحقق"، مؤكدة سعيها ودعوتها المستمرة إلى فتح المعابر وحرية السفر وفق القانون.

وكانت عدة مؤسسات حقوقية طالبت في بيان مشترك الحكومة بوقف "عرقلة سفر سكان القطاع وخاصة المرضى للعلاج في مستشفيات خارج القطاع"، داعية إلى إلغاء الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في هذا الصدد.