« المواصلات بغزة »: تقطيع أول مركبة بودي مصادرة

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، أمس، عن تقطيع أول مركبة من مركبات (البودي) المُصادرة، من نوع "تراكترون"، وذلك بمقر الوزارة، وحضور عدد من المدراء وصاحب الدراجة.

وقالت الوزارة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه:"تم إعدام المركبة المذكورة وإتلافها كونها مركبة غير قانونية، لا تحمل رقم شاصي ولا حتى أوراقاً ثبوتية"، موضحة على لسان نائب مديرعام سلطة ترخيص غزة، محمد العامودي، أن الدراجة تم إتلافها بناء على قرار وزير النقل والمواصلات.

وأشار إلى أن وزارته قامت بحملة ترخيص مركبات البودي ستستمر حتى نهاية الشهر الحالي، مؤكداً أن أي مركبة سيتم ضبطها سيتم مصادرتها وإتلافها.

ودعا العامودي جميع المواطنين إلى الإسراع بتسجيل مركباتهم في دوائر الترخيص حتي تصبح قانونية لضمان أمن وسلامة المواطن الفلسطيني.

والجدير ذكره أن وزارة المواصلات أعلنت أنها ستصادر مركبات البودي في نهاية الشهر الحالي، داعية المواطنين إلى ضرورة تسوية أوضاع مركباتهم حسب القانون، قبل التاريخ المذكور.