ليبرمان يزعم: إيران باتت تشكل مصدرا لعدم الاستقرار في العالم

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

زعم وزير الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بان ايران باتت تشكل مصدرا لعدم الاستقرار في العالم مضيفا ان حصولها على السلاح النووي سيؤدي الى تحول الشرق الاوسط لساحة سباق تسلح نووي جنوني-وذلك حسب ما نقلته عنه إذاعة الإحتلال.

وأعرب وزير الخارجية خلال تواجده في مدينة كييف عن تقديره لرفض حكومة اوكرانيا الاشتراك في بناء مفاعل بوشهر النووي . وطلب المسؤولون الاوكرانيون من ليبرمان مشاركة إسرائيل في مؤتمر سيعقد لمكافحة القرصنة الصومالية.

من جهة ثانية ذكرت الإذاعة ان الرئيس الاوكراني فيكتور يوتشنكو نقل بواسطة ليبرمان دعوة الى رئيس دولة الاحتلال شمعون بيرس لزيارة اوكرانيا خلال العام القادم.