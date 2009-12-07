القناة الثانية: إسرائيل بدأت التحضير للانسحاب من قرية الغجر على الحدود مع لبنان

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي النقاب عن أن "تل أبيب" بدأت الاستعداد للانسحاب من قرية الغجر الواقعة علي الحدود اللبنانية- الإسرائيلية.

ووفقاً للتقرير الإسرائيلي فقد التقي يوسي غال مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، مع الجنرال غرتسيانو قائد قوات "اليونفيل" الدولية وبحث معه في الترتيبات والشروط التي تسمح بسحب قوات الجيش الإسرائيلي من قرية الغجر، وتسليمها للـ"يونفيل".

وخلال اللقاء اتفق الاثنين على مواصلة المحادثات والتنسيق بينهما في الأيام المقبلة.

جدير بالذكر فقد أعلن بنامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الشهر الماضي بأن في نيته الإعلان عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجزء الجنوبي لقرية الغجر -والذي تحتله إسرائيل- وتسليم السيطرة عليه لقوات "اليونفيل".