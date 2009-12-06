غزة: تحذير من كارثة إنسانية جراء منع إدخال غاز الطهي

فلسطين اليوم : غزة

حذَّر مركز سواسية لحقوق الإنسان، من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، ولاسيما جراء منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال غاز الطهي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لإدخال ما يحتاجه القطاع من غاز الطهي.

وأضاف المركز في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه "أن منع إدخال الكميات المطلوبة والضرورية يومياً من غاز الطهي تسبب حتى الآن في إغلاق العديد من المخابز والمصانع وتوقف الدفيئات الزراعية ومزارع الدواجن عن العمل نتيجة لهذا المنع، وعدم وجود الغاز اللازم لتشغيلها مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية في القطاع تطال كل نواحي الحياة".

وأوضح أن منع "إسرائيل" إدخال كميات الغاز المطلوبة "خطوة من خطوات الحصار لإذلال ومعاقبة المواطن الفلسطيني عقاباً جماعياً"، وتابع:" إن "إسرائيل" تتعمد اللجوء لهذه السياسة مع دخول فصل الشتاء وتضاعف الطلب على هذه السلعة مما يفاقم الأزمة"، معتبراً ذلك "انتهاكاً لكافة القوانين والشرائع الدولية".