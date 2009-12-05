الزمالك يهدد باللجوء للفيفا في أزمة عبدالملك

القاهرة/ قامت إدارة نادي الزمالك بتصعيد الأزمة المثارة حاليا حول مشاركة احمد عيد عبدالملك لاعب حرس الحدود في مباراة فريقه أمام الزمالك، حيث تقدم الزمالك باحتجاج لاتحاد الكرة المصري وينتظر الرد قبل لقاء الأهلي القادم وإلا سيلجأ للاتحاد الدولي (فيفا) لحفظ حقوق النادي.

ونقل الموقع الرسمي لنادي الزمالك ما يشبه البيان الخاص بمذكرة الاحتجاج التي قدمها الزمالك لاتحاد الكرة في هذا الشأن، حيث طالب الزمالك بإعادة المباراة أو احتساب نتيجتها لصالحه بهدفين دون مقابل.

وكانت إدارة الزمالك والجهاز الفني للفريق قد احتجت عقب لقاء حرس الحدود الذي خسره الزمالك بهدفين لهدف في الجولة الحادية عشر وشارك عبد الملك الذي سجل هدف فريقه الأول، حيث غاب اللاعب عن مباراة الحرس والاتحاد بعد طرده في لقاء المقاولون في المرحلة التاسعة.

وأكدت إدارة الزمالك أنها في انتظار رد اتحاد الكرة في الاحتجاج المقدم منها في هذا الشأن قبل مباراة الأهلي يوم الثلاثاء في المرحلة الـ12 للدوري الممتاز، وأشارت إلى إنها ستلجأ للفيفا في حال عدم الرد لحفظ حقوق النادي.