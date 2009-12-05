أيقظ والده المسن وسدد له لكمة لأنه.. يشخر

فلسطين اليوم-وكالات

أوقفت الشرطة في فلوريدا شاباً في الـ18 من العمر لإقدامه على لكم والده النائم لأنه انزعج من شخيره.

ونقلت صحيفة 'سانت بيترسبرغ تايمز' الأمريكية عن مكتب مأمور مقاطعة بينيلاز الأمريكية قوله ان دايلان واتسون (18 سنة) استشاط غضباً من شخير والده المسن الذي كان نائماً على الأريكة في غرفة الجلوس.

وأضافت الصحيفة ان الشاب رمى والده بمجلة في البداية ثم عمد إلى دفعه على الأرض ولكمه على وجهه.

ونقل الوالد، الذي لم يذكر اسمه، إلى المستشفى في خطوة احترازية، فيما وجهت إلى الشاب تهمة الاعتداء المنزلي وأودع في سجن المقاطعة من دون الحق بدفع كفالة مالية لإطلاق سراحه.