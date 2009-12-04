« تل أبيب » تجني أرباحاً من حرب أفغانستان

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مسؤول أمني إسرائيلي ترجيحه تحقيق شركات الأمن الإسرائيلية بين 70 و80 مليون دولار سنوياً من بيع منظومات عسكرية وأسلحة إلى القوات الأجنبية في أفغانستان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش البريطاني استأجر عدداً من طائرات استطلاع تعمل من دون طيار من طراز "هرمس 450" وتصنعها شركة "إلبيت" الإسرائيلية، فيما اشترت ألمانيا وفرنسا واسبانيا وهولندا طائرات مماثلة من طراز "هارون"، التي تنتجها وحدة الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية.

كما تستخدم القوات البولندية طائرات استطلاع من طراز "أوربيتر" التي تصنعها شركة "آروناوتيكس"، والقوات الأميركية طائرات استطلاع من طراز "بايونير" من إنتاج وحدة الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية أيضاً.

وأضافت "يديعوت" أن "القوات البولندية والاسبانية في أفغانستان تستخدم صواريخ "سبايك" التي تنتجها وحدة تطوير الأسلحة الإسرائيلية "رفائيل".

وتوجه هذه الصواريخ، التي يمكن إطلاقها من الأرض ومن مروحيات، ضربات دقيقة ضد أهداف "نوعية". إلى ذلك، تزود "رفائيل" ناقلات جنود مدرعة أميركية أجهزة حماية خاصة.