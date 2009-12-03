أبو مجاهد ينفي وجود شاليط في القاهرة بصحبة الجعبري والزهار

فلسطين اليوم: غزة

نفى أبو مجاهد الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة في فلسطين إحدى الفصائل الآسرة للجندي الصهيوني جلعاد شاليط صحة الأنباء التي تحدثت عن وصول صفقة تبادل الأسرى إلى نهايتها.

وقال أبو مجاهد في تصريحات صحافية إن الاحتلال يحاول أن يستدرج المقاومة من خلال فرقعات إعلامية للضغط عليها لمعرفة موقفها وللإدلاء بتفاصيل المفاوضات التي لا زالت تدور رحاها بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية عبر الوسيط الألماني.

وأكد الناطق باسم لجان المقاومة أن الكرة لا تزال في الملعب الصهيوني وبإمكان الاحتلال أن ينهي الصفقة كاملةً بالموافقة على مطالب الفصائل الآسرة وإطلاق سراح الأسرى الذين تطالب المقاومة بإطلاق سراحهم.

ونفى أبو مجاهد الأنباء التي تحدثت عن وصول شاليط إلى القاهرة بصحبة الجعبري والزهار قائلاً: "لم نتفق بعد على الصفقة حتى نبدأ بآليات التنفيذ".

ووصف الناطق باسم لجان المقاومة في ختام حديثه المفاوضات بالشاقة والصعبة داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الحذر والتأكد من مصادرها لما في ذلك من أثر سلبي على نفسيات الأسرى وذويهم.