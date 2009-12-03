فتوح: فتح معبري كرم ابو سالم والمنطار لإدخال المساعدات وشاحنات لسلطة الطاقة

فلسطين اليوم: غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس فتح معبري كرم أبو سالم والمنطار "كارني" لإدخال المساعدات والبضائع وشاحنات لسلطة الطاقة.

وأوضح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة المهندس رائد فتوح أنه من المقرر إدخال ما بين 111 إلى 121 شاحنة محملة بالمساعدات ومن ضمنهم 5 شاحنات لسلطة الطاقة عبر معبر كرم أبو سالم، كما سيتم إدخال 110 شاحنة محملة بالقمح والأعلاف عبر معبر المنطار.

واشار فتوح الى اغلاق معبر الشجاعية ( ناحل عوز).

وكانت سلطات الاحتلال امس قد فتحت معبري ناحل عوز وكرم ابو سالم لادخال المساعدات والغاز والسولار الصناعي فيما ابقت على المنطار مغلقا.