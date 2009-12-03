باراك: الكتل الاستيطانية الكبرى جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

أكد وزير الجيش الإسرائيلي أيهود باراك أن إسرائيل ستصر في أي مفاوضات مستقبلية مع السلطة الفلسطينية على أن الكتل الاستيطانية الكبرى تشكلّ جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل.

جاءت أقوال باراك خلال اجتماعه الليلة مع رؤساء عدة مجالس محلية وإقليمية في الضفة الغربية.

وأضاف وزير الجيش يقول إنه ستتم إعادة الصلاحيات إلى رؤساء المجالس في المستوطنات بإدخال تعديلات بسيطة على عملية البناء مثل تشييد البنى التحتية الفنية وإغلاق الشرفات وتركيب مكيفات الهواء.

وقال باراك أيضاً إن لجنة الاعتراضات التي تم تشكليها في الإدارة المدنية ستكون ملزمة بتقديم الأجوبة لسكان المستوطنات عن استفساراتهم بخصوص عملية البناء خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين.

من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن منطقة غور الأردن والمناطق القريبة من البحر الميت عزيزة عليه إلى حد كبير.